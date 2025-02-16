روبيو يقول إنّ حماس تُظهر "انحطاطا" باحتجاز جثث رهائن

ندّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ"انحطاط" حركة حماس التي تحتجز جثث رهائن في قطاع غزة، وفقا لبيان نُشر الأحد.



وقال روبيو إنّ "استمرار هؤلاء الإرهابيين في احتجاز رهائن وحتّى جثث، دليل على انحطاطهم"، مضيفا أنّ حماس "تلعب بالنار" بعدم الإفراج عن جميع الرهائن الذين