نتنياهو: يجب منح سكان غزة خيار المغادرة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يجب منح سكان غزة خيار مغادرة القطاع إذا أرادوا.



وأضاف نتنياهو في كلمة ألقاها خلال فعالية بالقدس أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة جاءت "في الوقت المناسب".