ستة قتلى مدنيين على الأقل في غارة جوية للجيش في نيجيريا

قُتل ستة مدنيين على الأقل في قصف نفذته طائرة عسكرية كانت تطارد عصابات إجرامية في ولاية كاتسينا في شمال نيجيريا، وفق ما أفاد عدد من السكان وكالة فرانس برس الأحد.



وقدرت منظمة العفو الدولية حصيلة الغارة الجوية بعشرة قتلى.



ويخوض الجيش النيجيري معارك ضد عصابات إجرامية معروفة محليًا باسم "قطاع الطرق" ترهب الأهالي في شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات، ونهبت قرى وقتلت وخطفت سكانًا للحصول على فدية وأحرقت منازل.



وأفاد ثلاثة سكان اتصلت بهم وكالة فرانس برس بأن طائرة تابعة للجيش ألقت السبت قنبلة على مجموعة أكواخ على مشارف قرية زكا في منطقة سافانا، بعدما شن قطاع طرق هجومًا على مركز للشرطة في القرية أدى إلى مقتل شرطيين وأحد عناصر الدعم المدنيين.



وقال مونتاري سادا أحد سكان زكا إن "الطائرة أقلعت بعد مغادرة قطاع الطرق، وحلقت فوق القرية قبل أن تضرب مجموعة من الأكواخ التابعة لعائلة خارج القرية".



وأضاف: "قُتل ستة من أفراد العائلة ووضعت جثثهم في أكياس للدفن"، موضحًا أنه حضر جنازة الضحايا.



وأكد اثنان آخران من السكان الرواية والحصيلة.



ولم يستجب الجيش لطلب وكالة فرانس برس للتعليق على الحادث.

