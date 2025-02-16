زيلينسكي: نرغب أن نناقش مع أميركا مصير المعادن بمناطق تحتلها روسيا

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه يتعين على أوكرانيا والولايات المتحدة مناقشة مصير الرواسب المعدنية في المناطق التي تحتلها روسيا، وذلك في الوقت الذي تتفاوض فيه واشنطن مع كييف على فتح ثروات أوكرانيا الطبيعية أمام الاستثمار الأميركي.



وتتزامن المحادثات بشأن اتفاقية خاصة بالمعادن قدمها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لكييف يوم الأربعاء مع مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبدء مفاوضات لإنهاء الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.



وتساءل زيلينسكي في مقابلة أجرتها معه شبكة (إن.بي.سي) عما إذا كانت المعادن الموجودة في المناطق التي تحتلها روسيا ستمنح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشركائه إيران وكوريا الشمالية والصين.



وقال زيلينسكي في المقابلة: "يبدو لي أن من المهم أن نفهم ما سنفعله بتلك المعادن المهمة التي سيطر عليها بوتين وتبلغ قيمتها حاليا مليارات ومئات المليارات من الدولارات... هل ستمنح له؟... هذا ما أريد مناقشته".



وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات منذ أن غزتها روسيا قبل ثلاث سنوات، وقال ترامب إن "اتفاقًا بشأن المعادن يمكن أن يضمن أننا سنستعيد هذه الأموال بشكل أو بآخر".



وأشار ترامب إلى أنه يدعم أوكرانيا لكنه لم يتعهد بمواصلة تقديم المساعدات العسكرية الحيوية لها.



وذكرت ثلاثة مصادر لرويترز أمس السبت أن الولايات المتحدة اقترحت الاستحواذ على 50 بالمئة من المعادن النادرة في أوكرانيا. وقال زيلينسكي يوم الجمعة بعد اجتماع مع جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن المحادثات مستمرة بشأن صفقة محتملة.