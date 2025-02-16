نتنياهو يجدد دعمه لخطة ترامب بشأن غزة

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أنه يجب منح سكان غزة خيار مغادرة القطاع إذا أرادوا.



وفي كلمة أمام منظمات يهودية أمريكية تجمعت في القدس، أشاد نتنياهو مجددًا بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.



وقال: "أعطوهم الخيار. ليس إخلاء قسريًا. وليس تطهيرًا عرقيًا".



ولاقت دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة لدول منها مصر والأردن استنكارًا واسع النطاق واعتبرها منتقدون بأنها تصل إلى حد "التطهير العرقي".



وأشار ترامب إلى أنه يريد أن تتملك الولايات المتحدة قطاع غزة وتعيد بناءه ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط".



والتقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نتنياهو في إسرائيل في وقت سابق اليوم.