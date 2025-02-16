ترامب: قد ألتقي ببوتين قريبًا جدًا بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد أنه يعتقد بأنه قد يلتقي "قريبًا جدًا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال لصحفيين إنه يعمل بجد لتحقيق السلام، معبرًا عن اعتقاده بأن بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريدان وقف القتال.



وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لإجراء محادثات أولية في السعودية في الأيام المقبلة.