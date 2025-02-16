صحيفة روسية: محادثات بشأن أوكرانيا تبدأ الثلاثاء في الرياض

ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية في ساعة متأخرة من مساء الأحد أن محادثات بشأن أوكرانيا بمشاركة وفد روسي من المتوقع أن تبدأ يوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.