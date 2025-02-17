الجيش الأميركيّ قتل مسؤولًا كبيرًا في جماعة متحالفة مع تنظيم القاعدة

قتل الجيش الأميركيّ مسؤولًا كبيرًا في جماعة متحالفة مع تنظيم القاعدة، خلال غارة جوية في شمال غرب سوريا.



ووصفت القيادة المركزية الأميركية الشّخص في بيان، بأنه "مسؤول ماليّ ولوجستيّ كبير في منظمة حراس الدين الإرهابية".



واستهدفت القوات الأميركية مسؤولين في تنظيم حراس الدين، في إطار جهودها للقضاء على الجماعة المتشددة.