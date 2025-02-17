رئيس الوزراء البريطانيّ: مستعد لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر

أعلن رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر الأحد استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن بريطانيا وأوروبا.



وأدت المملكة المتحدة دورا رائدا في دعم كييف في الحرب ضد روسيا. وكتب ستارمر في صحيفة ديلي تلغراف أن هذا يعني أيضا "الاستعداد والرغبة في المساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، من خلال وضع قواتنا على الأرض إذا لزم الأمر".