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إصابات وتلفيات في هجوم أوكرانيّ
أخبار دولية
2025-02-17 | 00:48
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إصابات وتلفيات في هجوم أوكرانيّ
أصيب شخص وتعرّض ما لا يقل عن 12 منزلًا لتلفيات في هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على منطقة كراسنودار، وفق ما أعلن حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف.
ووصف كوندراتييف، في منشور على تطبيق تيليغرام، الهجوم بأنّه "ضخم".
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