روسيا تعلن إسقاط مسيّرات أوكرانية وصاروخ

أسقطت روسيا 90 مسيّرة أوكرانية، ليلًا، منها حوالى أربعين فوق بحر آزوف، وصاروخ "نبتون" المضاد للسفن.



ولم تبلغ عن وقوع إصابات.



وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع المضادة للطائرات 90 مسيّرة أوكرانية ودمّرتها"، في وقت يقول الرئيسان الأميركيّ دونالد ترامب والروسي وفلاديمير بوتين إنهما يريدان التفاوض على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن.