الجيش الأوكرانيّ: القوات الروسية كثّفت عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا

كثّفت القوات الروسية عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن الجيش الأوكرانيّ.



وقالت كييف إنّ الهجمات الرئيسية تركزت قرب مركز بوكروفسك‭ ‬‬اللوجستيّ.



ومن المتوقع أن يعقد مسؤولون أميركيون وروس محادثات في الأيام المقبلة في السعودية، إذ يسعى الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى تحقيق السلام.



وأضاف الجيش الأوكرانيّ أنّ عدد الاشتباكات العسكرية بلغ 261 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة بما يزيد قليلًا على ‭‭‭‭100‬‬‬‬ قبل أيام.