قتلى جراء سوء الأحوال الجوية في شرق الولايات المتحدة

قُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، في شرق الولايات المتحدة، بينهم ثمانية في ولاية كنتاكي، التي اجتاحتها أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مميتة واستنفرت خدمات الطوارئ، حسبما أعلنت السلطات المحلية.



وقال حاكم كنتاكي آندي بيشير، في مؤتمر صحافيّ: "يمكننا أن نؤكّد أنّنا فقدنا ثمانية على الأقل من سكان كنتاكي".



ووفقا للحاكم، فإن معظم الأشخاص الذين لقوا حتفهم حوصروا في مركباتهم وسط المياه، بمن فيهم أم وطفلها.



وحذّر قائلًا: "نتوقع ارتفاع هذا العدد" من الوفيات، في حين أنقِذ أكثر من ألف شخص في الساعات الأربع والعشرين التي تلت الكارثة الطبيعية في كنتاكي (وسط شرق) حيث أعلِنت حال الطوارئ.



وحض الحاكم السكان على "الابتعاد عن الطرق".