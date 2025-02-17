ترقب لوصول روبيو إلى السعودية

يصل وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو، إلى السعودية اليوم، قبل محادثات متوقعة مع مسؤولين روس تهدف إلى إنهاء حرب موسكو على أوكرانيا.



وتأتي المحادثات بعد مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب والرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين.



ووجه ترامب كبار المسؤولين ببدء مفاوضات في شأن الحرب، التي تعهد مرارًا خلال حملته الانتخابية بإنهائها.



ومن المتوقع أن يلتقي روبيو بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في السعودية.



ومن المرجح أن يكون على جدول الأعمال اقتراح ترامب بإعادة توطين سكان غزة في دول عربية أخرى وأن تتولى الولايات المتحدة مهمة إعادة إعمار القطاع.