بقائي: طهران تدافع عن برنامجها النّوويّ

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنّ طهران تدافع عن برنامجها النّوويّ ولن تسمح بأي تهاون في هذا الصدد.

ولفت إلى أنّ عراقجي أجرى محادثات جيدة مع نظيره اللبنانيّ في شأن أزمة الرحلات الجوية بين البلدين.وقال إنّ محادثات عراقجي مع نظيره اللّبنانيّ أكّدت أهمية مواصلة التعاون وعدم السماح بتدخل طرف ثالث.وأكّد أنّ المحادثات مستمرة بين طهران وبيروت، آملًا أن تصل إلى حلول تخدم مصالح الشعبين.