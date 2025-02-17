مصدر في الرياض لرويترز: دميترييف سيلتقي وفدًا أميركيًا في السعودية

أكّد مصدر في الرياض لرويترز أنّ رئيس صندوق الثّروة السّيادية الروسيّ كيريل دميترييف، سيلتقي وفدًا أميركيًا في السعودية الثلاثاء.



وأوضح أنّ ذلك، للتركيز على تعزيز العلاقات وزيادة التعاون الاقتصاديّ.



ويمثل هذا تأكيد أوّليّ على أنّ دميترييف سيشارك في محادثات مع الولايات المتحدة.



ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو، إلى السعودية للقاء مسؤولين روس في المملكة.



وسيرافقه مستشار البيت الأبيض للأمن القوميّ مايك والتز والمبعوث الأميركيّ للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.