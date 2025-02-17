أوكرانيا تستهدف خط أنابيب نفط في جنوب روسيا بمسيرات

هاجمت أوكرانيا بمسيّرات خط أنابيب نفط يربط بحر قزوين بالبحر الأسود عبر جنوب روسيا، ما أدّى إلى إغلاق محطة ضخ رئيسية، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة.وجاء في بيان صادر عن شركة Caspian Pipeline Consortium إن الهجوم نفذ "بسبع مسيّرات مزوّدة متفجرات ومكونات معدنية" من أجل "تعطيل المنشأة والتسبب في وقوع إصابات بين العاملين في المحطة".