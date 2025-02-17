طهران تندد بتصريحات نتانياهو وتعتبرها انتهاكًا للقانون الدوليّ

ندّدت طهران بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو الذي دعا بلاده إلى "إنهاء المهمة" ضد إيران خلال زيارة وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي للصحافيين: "تهديد الآخرين يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة".وأضاف أنّ إسرائيل "لا يمكنها شيئًا" حيال إيران.وكان نتانياهو قال خلال مؤتمر صحافيّ في القدس مع ماركو روبيو إنّ إسرائيل "ستنجز المهمة" ضد إيران بدعم من الولايات المتحدة، حليفتها الرئيسية.وأكد نتانياهو أن إسرائيل "وجهت ضربة هائلة لمحور الشر الإيراني" في الأشهر الستة عشر الأخيرة.