لافروف: لا جدوى من دعوة الأوروبيين إلى المفاوضات حول أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يرى سببا يستدعي مشاركة الأوروبيين في محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا، متهما إياهم بالرغبة في "مواصلة الحرب".



وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو: "لا أعرف ماذا سيفعلون على طاولة المفاوضات. إذا كانوا سيجلسون حول طاولة المفاوضات بهدف مواصلة الحرب، فلماذا ندعوهم إليها؟".