واشنطن تؤكد الاجتماع مع وفد روسي في الرياض الثلاثاء

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن وفدا من الولايات المتحدة سيلتقي مسؤولين روسا في الرياض الثلاثاء، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في السعودية.



وقال بروس إن "وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيلتقون وفدا روسيا في الرياض الثلاثاء".



وكانت الرئاسة الروسية أعلنت في وقت سابق أنه من المقرر أن بتوجه وزير الخارجية سيرغي لافروف والمستشار الدبلوماسي لفلاديمير بوتين يوري أوشاكوف إلى الرياض الاثنين لحضور الاجتماع.