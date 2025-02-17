وصول روبيو إلى السعودية ولقاء مع نظيره السعوديّ

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى السعودية، حيث عقد لقاءً مع نظيره السعوديّ فيصل بن فرحان.



ومن المتوقع أن يلتقي روبيو بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



أما على جدول الأعمال، عدة ملفات منها اقتراح ترامب بإعادة توطين سكان غزة في دول عربية أخرى والحرب الاوكرانية الروسية.



وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنّ المحادثات الثلاثاء قد تتناول قضايا مثل الأزمة الأوكرانية، والتحضير لاجتماع محتمل بين بوتين وترامب.