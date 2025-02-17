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لقاء بين رئيس الإمارات والرئيس الأوكرانيّ: للتوصل لحل سلمي للأزمة في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-02-17 | 07:01
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لقاء بين رئيس الإمارات والرئيس الأوكرانيّ: للتوصل لحل سلمي للأزمة في أوكرانيا
التقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ محمد أكد خلال الاجتماع على التزام بلاده بدعم جهود التوصل لحل سلمي للأزمة في أوكرانيا ومواصلة المبادرات للتخفيف من تداعيات الحرب على الأوضاع الإنسانية.
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