موسكو: محادثات الرياض هدفها إحياء العلاقات الروسية الأميركية

أكد الكرملين أن المحادثات المقررة الثلاثاء في السعودية بين مسؤولين روس وأميركيين رفيعي المستوى تهدف إلى رأب الصدع في العلاقات الثنائية وستشمل أيضا "مفاوضات محتملة حول اوكرانيا" والتحضير لقمة بين ترامب وبوتين.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ المحادثات بين الجانبين "ستُخصص في المقام الأول لإعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية في كل المجالات".



وأوضح بيسكوف للصحافيين أن وزير الخارجية سيرغي لافروف والمستشار الدبلوماسيّ للرئيس فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف سيتوجهان إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع.



وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في الرياض أن "وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الخاص للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيلتقون الوفد الروسي في الرياض الثلاثاء"، قبيل القمة المرتقبة بين ترامب وبوتين.

