مباحثات لعراقجي في سلطنة عمان... مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية

عقد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي، مباحثات في سلطنة عمان، التي تؤدي دور الوسيط في أكثر من ملف إقليمي.



والتقى عراقجي في مسقط نظيره العمانيّ بدر البوسعيدي.



وناقشا مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكدا ضرورة استمرار المشاورات والتنسيق بين طهران ومسقط.



كذلك، التقى عراقجي بالمتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام.



خلال اللقاء، أشار وزير الخارجية الإيرانيّ الى أن الاستقرار والأمن في اليمن يؤديان دورًا محوريًا في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة في المنطقة بأكملها. كما قدم عبدالسلام تقريرًا حول آخر المستجدات الميدانية في اليمن.