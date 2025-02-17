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أمير قطر في إيران خلال هذا الأسبوع

أخبار دولية
2025-02-17 | 07:25
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أمير قطر في إيران خلال هذا الأسبوع
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أمير قطر في إيران خلال هذا الأسبوع

سيزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إيران خلال هذا الأسبوع.

وردًا على سؤال ما اذا كان يحمل رسالة من أميركا أو لا، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، أنّ امير قطر ليس حاملا رسالة من أميركا.
 

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