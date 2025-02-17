متحدث باسم وزارة الدفاع في ألمانيا: إذا تم طرح إطار عمل فألمانيا لن تنأى بنفسها

أكّد متحدث باسم وزارة الدفاع في ألمانيا أنّ بلاده لن تنأى بنفسها عن المشاركة في قوات برية في أوكرانيا إذا تم التوصل لإطار عمل لمثل تلك الخطوة قبل محادثات طارئة في باريس بشأن الأمن الأوروبي.



وقال المتحدث في مؤتمر صحافيّ: "إذا تم طرح إطار عمل فألمانيا لن تنأى بنفسها"، في رد على سؤال عن إمكانية مشاركة ألمانية في قوات برية في أوكرانيا.



لكن المتحدث أضاف أن من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة دقيقة لألمانيا.



وشدد متحدث باسم الحكومة الألمانية على أنّ برلين لا تتوقع نتائج ملموسة من القمة التي تستضيفها فرنسا والتي جرى الترتيب لها بعد أن أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن أوروبا لا دور لها في أي محادثات في شأن إنهاء الصراع في أوكرانيا.