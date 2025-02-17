توسك: أوروبا "غير قادرة" اليوم على مواجهة القدرة العسكرية الروسية

اعتبر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الاثنين أن أوروبا "غير قادرة" اليوم على مواجهة الإمكانات العسكرية الروسية، وقال إنه سيحض القادة الأوروبيين خلال قمة في باريس على تعزيز الدفاعات الأوروبية "فورا".



وقال للصحافيين قبل انطلاقه إلى باريس "لن نكون قادرين على مساعدة أوكرانيا بشكل فعال إذا لم نتخذ فورا تدابير ملموسة في ما يتعلق بقدراتنا الدفاعية" معتبرا أن أوروبا اليوم "غير قادرة" على مواجهة الإمكانات العسكرية الروسي