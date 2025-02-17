العراق يأمل استئناف تصدير نفط كردستان "خلال أسبوع"

اعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الاثنين ان بغداد وأربيل بصدد وضع اللمسات الأخيرة بشأن بدء "استلام وتصدير نفط" إقليم كردستان "خلال أسبوع"، بعد خلافات استمرت نحو سنتين أدّت إلى توقف الصادرات.



كان إقليم كردستان العراق يصدّر يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.



غير أن هذه الصادرات توققت في آذار 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).



وقال عبد الغني الاثنين للصحافيين "نحن متفقون مع (سلطات) الإقليم على استلام ما لا يقلّ عن 300 ألف برميل (يوميا) من حقول الإقليم، لتصديرها عبر منفذ جيهان التركي".



وأشار إلى أن وفدا سيتوجه من بغداد الثلاثاء إلى أربيل "من أجل التفاوض لوضع آلية لاستخدام النفط"، متابعا أن "سيُستأنف تصديره خلال أسبوع".

