البابا يعاني من "وضع سريري معقد" في المستشفى

أعلن الفاتيكان الاثنين أن البابا فرنسيس الذي أدخل المستشفى الجمعة في روما، يعاني "وضعا سريريا معقدا"، ما يستدعي تمديد فترة بقائه في المستشفى.



ويفيد هذا التقرير حول الوضع الصحي للبابا البالغ 88 عاما بأن "نتائج الفحوص التي أجريت في الأيام الأخيرة واليوم أظهرت وجود عدوى متعددة الميكروبات في الجهاز التنفسي أدت إلى تعديل إضافي للعلاج".