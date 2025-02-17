فون دير لايين: أمن أوروبا عند "نقطة تحول"

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من أن أوروبا عند "نقطة تحول"، وذلك لدى وصولها إلى باريس الاثنين لحضور اجتماع طارئ للقادة الأوروبيين لبحث التحول المفاجئ في موقف واشنطن حيال حرب أوكرانيا.



وقالت على منصة "إكس" إن "أمن أوروبا عند نقطة تحول. نعم، يتعلق الأمر بأوكرانيا، لكنه يتعلق بنا أيضا. نحن بحاجة إلى التحلي بعقلية تدرك مدى إلحاح الوضع. نحتاج إلى زيادة في الدفاع. نحتاج إلى كلا الأمرين فورا".



اجتمع قادة القوى الأوروبية الرئيسية في فرنسا لتحديد استراتيجيات بعدما فاجأ ترامب حلفاءه عبر إطلاق جهود مع روسيا لوضع حد للحرب.

