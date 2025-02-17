زيلينسكي يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع نظيره الإماراتي

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي الثلاثاء، حيث بحثا تعزيز التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).



ونقلت الوكالة عن الرئيس الإماراتي قوله خلال اللقاء بن زايد إن بلاده "تولي اهتماما كبيرا ببناء شراكات فاعلة مع دول العالم الصديقة"، مشددا على "نهج دولة الإمارات الداعم للحلول السلمية للأزمات لمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".



وأكد بن زايد "حرص الإمارات على دعم كل ما من شأنه إيجاد تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية ومواصلة العمل على تخفيف التداعيات الإنسانية لها".



من جهته، أعرب زيلينسكي عن شكره للإمارات على "الجهود الدبلوماسية المتواصلة في تبادل الأسرى" بين أوكرانيا وروسيا.



وأدت الإمارات وساطات مهمة بين روسيا وأوكرانيا، وساعدت في عمليات تبادل أسرى وإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا طوال فترة الحرب.

