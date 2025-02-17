مستشار بوتين: موسكو وواشنطن لم تتفقا بعد على كيفية بدء المحادثات المتعلقة بأوكرانيا

أعلن مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن لم تتفقا بعد على كيفية بدء المحادثات حول إحلال السلام في أوكرانيا، إذ لم تعين الولايات المتحدة بعد كبيرا لمفاوضيها في المحادثات مع روسيا.



ومن المقرر أن يشارك أوشاكوف إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في محادثات ثنائية مع نظيرين أميركيين في السعودية غدا الثلاثاء.



وفي تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الروسي، ذكر أوشاكوف أن رئيس صندوق الثروة السيادي في روسيا قد ينضم إلى الوفد لمناقشة أي أسئلة قد تُطرح حول الاقتصاد.