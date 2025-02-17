الأمين العام لمنظمة الصحة: الوقت حان للتوصل اتفاق بشأن الأوبئة



أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الإثنين أنّ الوقت حان للتوصل إلى اتفاق دولي بشأن الأوبئة لأنه إذا لم يحصل الآن فلن يحصل أبدا.



وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال افتتاح الجولة الثالثة عشرة من المفاوضات في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، إنّه لا يمكن لأي دولة أن تواجه الوباء المقبل بمفردها.



وبعد ثلاثة أيام من إعلان الولايات المتحدة رسميا أنها لن تشارك بعد الآن في المفاوضات، أضاف "نحن في لحظة حاسمة بينما تستعدون لإتمام اتفاق الوباء في الوقت المناسب قبل جمعية الصحة العالمية" في أيار.



وتابع "يجب أن يحصل ذلك الآن وإلا فلن يحصل أبدا. ولكنني واثق من أنّكم ستختارون 'الآن' لأنّكم تعلمون مدى خطورة الأمر".

