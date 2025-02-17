وزيرة الثقافة الفرنسية في "زيارة تاريخية" للصحراء الغربية

وصلت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي الى مدينة العيون في الصحراء الغربية، في أول زيارة لعضو في الحكومة الفرنسية إلى المنطقة المتنازع عليها، تأكيدا لاعتراف باريس بسيادة المغرب عليها.



وقالت داتي لوكالة فرانس برس: "هذه زيارة تاريخية لأنها المرة الأولى التي يأتي فيها وزير فرنسي إلى الأقاليم الجنوبية"، وهي "تؤكد أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية، كما سبق أن قال رئيس الجمهورية" إيمانويل ماكرون.



وزارت داتي يرافقها نظيرها المغربي محمد المهدي بن سعيد مكتبة محمد السادس العامة في وسط العيون، "لإطلاق مشروع" بعثة ثقافية فرنسية هناك، على أن تزور مدينة الداخلة مساء الاثنين لافتتاح معهد للسينما، وفق وزارة الثقافة المغربية.



وقالت الأخيرة في بيان إن هذه الزيارة "تجدد التأكيد على دعم فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، لمغربية الصحراء".



وفي تشرين الأول، أكد ماكرون خلال زيارة دولة إلى المغرب تأييد بلاده "لسيادة" المملكة على هذه المنطقة المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.



في المقابل، وقعت شركات فرنسية خلال تلك الزيارة نحو 40 عقدا أو اتفاق استثمار مع شركاء مغاربة لإنجاز مشاريع عدة، بعضها في الصحراء الغربية.



وأتاح الموقف الفرنسي الجديد الذي سبق لماكرون إعلانه في رسالة للملك محمد السادس نهاية تموز، تجاوز سلسلة توترات بين البلدين خلال الأعوام الماضية. لكنه تسبب في أزمة حادة بين فرنسا والجزائر التي تقطع علاقاتها مع المغرب منذ العام 2021 بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقا تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".



