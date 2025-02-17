مسؤول أمني إسرائيلي: نستعد لاستلام جثث4‭ ‬ رهائن الخميس

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل تستعد لاستلام جثث 4 رهائن من غزة يوم الخميس وإنها تعمل على إعادة ست رهائن أحياء يوم السبت.



وفي حال إتمام ذلك، فلن يبقى في غزة سوى أربع رهائن يفترض أنهم ماتوا من بين 33 رهينة من المقرر إطلاقهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، بحسب ما ذكرت "رويترز".