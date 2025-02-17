الخارجية الأميركية: الاجتماع مع روسيا يهدف إلى تحديد السبل الممكنة لإنهاء حرب أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن المحادثات المقرر عقدها غدا الثلاثاء في السعودية بين مسؤولين أميركيين وروس تهدف إلى تحديد السبل الممكنة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.



وأوضحت بروس لصحفيين في الرياض أن الاجتماع الذي سيضم وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتس والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف هو خطوة لتحديد ما إذا كان الروس جادين بشأن المحادثات المتعلقة بالسلام.



وقالت: "الاجتماع هو متابعة للمحادثة الأولية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس دونالد ترامب حول ما إذا كانت هذه الخطوة الأولية ممكنة... وما إذا كان من الممكن إدارة هذا الأمر".