شولتس يدعو الأوروبيين والأميركيين إلى "التحرك معا" لضمان الأمن المشترك

حض المستشار الألماني أولاف شولتس، أوروبا والولايات المتحدة على مواصلة "العمل معا" لضمان الأمن في القارة، على وقع مخاوف أثارتها مبادرات دونالد ترامب بالنسبة الى النزاع في أوكرانيا.



وقال شولتس بعد اجتماع طارئ في باريس مع نظرائه الأوروبيين: "ينبغي عدم تقسيم الأمن والمسؤولية بين أوروبا والولايات المتحدة"، مضيفا أن "أوروبا تستند الى واقع أننا نتحرك دائما معا ونتشارك الأخطار (...) ينبغي عدم إعادة النظر في هذا الأمر".

