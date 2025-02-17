الوفد الروسي يصل إلى السعودية تمهيدا لمحادثات مع واشنطن

وصل وفد روسي يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف والمستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف الى السعودية تمهيدا لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين أميركيين، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الروسي الاثنين.



وعرضت قناة "روسيا 24" الإخبارية مشاهد للمسؤولين الروسيين ينزلان من طائرة في الرياض. وصرح أوشاكوف لصحافي بعد وصولهما أن "الأمر الأهم هو البدء بتطبيع حقيقي للعلاقات بيننا وبين واشنطن".

