سناتور أميركي: واشنطن ليس لديها رغبة تذكر في السيطرة على غزة

أعلن السناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام أن الولايات المتحدة ليس لديها "رغبة تذكر" للسيطرة على قطاع غزة "بأي شكل أو طريقة".وجاء ذلك خلال حديث غراهام لصحفيين عقب اجتماعات أجراها وفد من مجلس الشيوخ الأميركي مع مسؤولين إسرائيليين في إسرائيل.