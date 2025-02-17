الاتحاد الأوروبي: اجتماع باريس "جدد التأكيد" أن أوكرانيا تستحق "السلام عبر القوة"

أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي انطونيو كوستا في رسالة مشتركة عبر منصة "اكس"، أن الاجتماع الطارئ الذي عقده القادة الأوروبيون الاثنين في باريس "جدد التأكيد" أن أوكرانيا "تستحق السلام عبر القوة".



وكتب المسؤولان الأوروبيان أن "أوكرانيا تستحق السلام عبر القوة، سلاما يحترم استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها".



وأكدا أن "أوروبا تتحمل بالكامل حصتها من المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، نحتاج الى تعزيز الدفاع في أوروبا".



وضم اجتماع باريس إضافة الى فون دير لايين وكوستا، العديد من قادة الدول الرئيسية في الاتحاد الاوروبي والأمين العام لحلف شمال الاطلسي مارك روته.