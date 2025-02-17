زيلينسكي: تحدثت إلى ماكرون بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الضمانات الأمنية وتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.



وقال على منصة إكس: "نتقاسم رؤية مشتركة: يجب أن تكون الضمانات الأمنية قوية ويمكن التعويل عليها".



وأضاف: "أي قرار آخر بدون مثل هذه الضمانات- مثل وقف إطلاق نار هش- لن يكون إلا خداعا روسيا آخر وتمهيدا لحرب روسية جديدة على أوكرانيا أو دول أوروبية أخرى".