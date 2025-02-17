روسيا: المحادثات بشأن أوكرانيا في السعودية ستكون ثنائية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية قوله إن المحادثات بشأن أوكرانيا في السعودية ستكون ثنائية فحسب.



ونقلت الوكالة عن أوشاكوف قوله لدى وصوله إلى العاصمة الرياض: "جئنا للتفاوض مع زملاء أميركيين. هذه محادثات ثنائية فحسب. لا يمكن أن تكون هناك محادثات ثلاثية في الرياض".