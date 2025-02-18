ماكرون: تحقيق سلام متين ودائم في أوكرانيا يتطلّب ضمانات أمنية قوية وموثوقًا بها

أكّد الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ تحقيق سلام "متين ودائم" في أوكرانيا ينبغي أن "يكون مصحوبًا بضمانات أمنية قوية وموثوق بها".



وقال ماكرون على منصة "إكس"، عقب محادثات طارئة أجراها مع قادة أوروبيين في باريس، "نحن نسعى إلى سلام متين ودائم في أوكرانيا. لتحقيق هذه الغاية، يتعيّن على روسيا أن تنهي عدوانها، ويجب أن يكون هذا الأمر مصحوبًا بضمانات أمنية قوية وموثوق بها للأوكرانيين".



وأضاف أنّه في غياب مثل هذه الضمانات "هناك خطر بأن تلقى هذه الهدنة مصير اتفاقيات مينسك" التي حاولت عبثا إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا عامي 2014 و2015.



وأتت المكالمة الهاتفية بين ماكرون وزيلينسكي بعد أن استضاف الرئيس الفرنسيّ اجتماعًا طارئًا في باريس شارك فيه قادة أبرز الدول الأوروبية لبحث سبل مواجهة التحوّل الدراماتيكي في سياسة واشنطن إزاء الملف الأوكراني.