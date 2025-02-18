نيويورك تايمز: الحكومة الرّوسية أفرجت قبل محادثات بين مسؤولين روس وأميركيين عن مواطن أميركيّ

أفرجت الحكومة الرّوسية، قبل محادثات بين مسؤولين روس وأميركيين في السعودية، عن مواطن أميركيّ كان محتجزًا بتهمة حيازة كمية صغيرة من الماريجوانا، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.



واحتجزت السلطات الروسية كالوب بايرز واين (28 عامًا) في مطار فنوكوفو بموسكو، في أثناء فحص أمتعته في السابع من شباط، بعد أن عثر مسؤولو الجمارك على مربى بها آثار قنب في أمتعته.



وقال المتحدث باسم الكرملين إنّ المحادثات التي ستُعقد في السّعودية تهدف إلى استعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن.



وذكرت نيويورك تايمز أنه "بالتالي يمكن النظر إلى أحداث معينة في هذا السياق".