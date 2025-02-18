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تحطم طائرة خلال هبوطها في مطار تورونتو الكنديّ

أخبار دولية
2025-02-18 | 01:00
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تحطم طائرة خلال هبوطها في مطار تورونتو الكنديّ
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تحطم طائرة خلال هبوطها في مطار تورونتو الكنديّ

جرح 17 شخصًا في تحطّم طائرة تابعة لشركة "دلتا" على متنها 80 شخصًا، هم 76 راكبًا وطاقم من أربعة أفراد، خلال هبوطها الإثنين في مطار تورونتو بكندا وانقلابها، بحسب سلطات المطار.
     
وقالت شركة الطيران إنّ رحلة إنديفور 4819 كانت بصدد الهبوط نحو الساعة 15:30 في أكبر مدينة في كندا آتية من مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية عندما تحطّمت.
     
وأوضح جهاز الإسعاف لوكالة فرانس برس أنّ هناك ثلاثة ركاب جروحهم بالغة، وهم طفل ورجل سيتيني وامرأة أربعينية.
     
ونقل جميع المصابين إلى مستشفيات المنطقة سواء بسيارات الإسعاف أو بالمروحيات، وفق الجهاز.
     
ولم يتّضح في الحال سبب الحادث ولا تبيّن كيف انقلبت الطائرة على ظهرها ، لكنّ السلطات أكّدت عدم ضلوع أيّ طائرة أخرى في الحادث.

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