رجل من فلوريدا اعتُقل بعد إطلاق النار على سيارة فيها رجلان

اعتُقل رجل من ولاية فلوريدا الأميركية ووجهت إليه تهمتان بالشروع في القتل، بعد إطلاق النار على سيارة فيها رجلان، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.



واعتقد الرجل أنهما فلسطينيان، لكن تبين أنهما زائران إسرائيليان.



وقال موقع دائرة الإصلاح في مقاطعة ميامي ديد إنّ المشتبه به، مردخاي برافمان البالغ من العمر 27 عامًا، وجهت إليه تهمتان بالشروع في القتل وجرى احتجازه يوم الأحد بسبب إطلاق النار السبت.



وأظهر تقرير للشّرطة أنّ برافمان قال، خلال استجوابها له، إنه في أثناء قيادته شاحنته في ميامي بيتش، رأى شخصين كان يعتقد أنهما فلسطينيان، فأوقفهما وأطلق النار عليهما وقتلهما.



لكنهما لم يُقتلا. وقال مسؤولون بالشرطة إن أحدهما أصيب برصاصة في كتفه بينما أصيب الآخر في ساعده. وتبين أنهما زائران إسرائيليان وليسا فلسطينيين.