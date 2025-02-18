ارتفاع حصيلة العواصف العاتية في الولايات المتحدة

ارتفعت حصيلة العواصف العاتية في وسط الولايات المتّحدة وشرقها إلى 14 قتيلًا على الأقلّ، بعد أن شهدت المنطقة فيضانات ورياحًا هوجاء ودرجات حرارة جليدية.



وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من عاصفة شتوية تحمل هواء قطبيًا من شأنه أن يتسبّب في "صقيع غير مسبوق".



ويتوقّع أن تصل درجة تبريد الرياح في ولايتي مونتانا وداكوتا الشمالية إلى -60 درجة فهرنهايت (-51 درجة مئوية).



وقال حاكم كنتاكي آندي بيشير، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعيّ: "لديّ مزيد من الأخبار الصعبة. ارتفع عدد القتلى في كنتاكي الآن إلى 12" بعد أن كان ثمانية في اليوم السابق.