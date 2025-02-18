ميدفيديف: هجوم أوكرانيا على أنابيب للنفط في روسيا قد يعطل التدفقات إلى الأسواق العالمية

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسيّ دميتري ميدفيديف، من أنّ هجوم أوكرانيا بطائرات مسيرة على خط أنابيب للنفط في روسيا قد يعطل التدفقات إلى الأسواق العالمية ويلحق أضرارًا بشركات أميركية.وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب أنّ محطة لضخ النفط عبر خط أنابيب تعرضت لقصف في هجوم بمسيرات، ما أدى إلى تقلص التدفقات التي تضخها شركات غربية، مثل شيفرون وإكسون موبيل، من قازاخستان إلى الأسواق العالمية.وقالت الشركة إنّ طائرات مسيرة قصفت محطة كروبوتكينسكايا في منطقة كراسنودار، في جنوب روسيا مما أسفر عن توقف الأعمال لتقييم الأضرار.