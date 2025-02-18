الشرطة التركية تعتقل 282 يشتبه في انتمائهم لحزب العمال الكردستاني

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن الشرطة اعتقلت 282 شخصًا يشتبه في انتمائهم لحزب العمال الكردستاني المحظور في مداهمات خلال الأيام الخمسة الماضية.



وتأتي هذه المداهمات في الوقت الذي تواصل فيه تركيا إقالة رؤساء بلديات منتخبين ومؤيدين للأكراد من مناصبهم بسبب علاقاتهم بالحزب في حملة قمع تتزامن مع بزوغ آمال بإنهاء صراع مستمر منذ 40 عامًا بين الحزب والسلطات.



ومن المتوقع أن يصدر زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان بيانًا بهذا الشأن، وذلك بعد أربعة أشهر من قيام حليف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناشدته دعوة مسلحي الحزب إلى إلقاء السلاح.



وذكر الوزير على منصة إكس أن الشرطة نفذت هذا الأسبوع مداهمات تتعلق بمكافحة الإرهاب في 51 إقليمًا والعاصمة أنقرة وفي إسطنبول أكبر مدينة تركية.



وأشار إلى أن المشتبه بهم متهمون بالترويج للحزب وتوفير التمويل له وتجنيد أعضاء والانضمام إلى احتجاجات في الشوارع. وصادرت الشرطة أسلحة كان من بينها بندقيتان من طراز إي.كيه47.



وأقالت تركيا يوم السبت رئيس بلدية من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد من منصبه في إقليم فان بشرق البلاد بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب ليرتفع بذلك عدد رؤساء البلديات المنتمين للحزب الذين عينت البلاد مسؤولين حكوميين بدلًا منهم إلى ثمانية منذ انتخابات 2024.



وبدأ حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها في الغرب جماعة إرهابية، التمرد ضد الدولة التركية في عام 1984 ليسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.