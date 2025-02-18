كوريا الشمالية تندد بتعهد "سخيف" من أميركا وحليفتين بنزع سلاحها النووي

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية قولها اليوم الثلاثاء إنها ستواصل تعزيز قوتها النووية، منددةً بتعهد مشترك صدر في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بنزع سلاح بيونغيانغ النووي.



وأجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الكوري الجنوبي غو تيه-يول ووزير الخارجية الياباني إيوايا تاكيشي محادثات يوم السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وأصدروا بيانًا أكدوا فيه التزامهم بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بالكامل.



وانتقدت وزارة خارجية كوريا الشمالية الدول الثلاث بسبب سعيها إلى تنفيذ خطة "عفا عليها الزمن وسخيفة"، محذرةً من السعي إلى ما وصفتها "بالأعمال الحمقاء التي تحرض على العداء الجماعي والصراعات".



وقال متحدث باسم الوزارة، لم يتم ذكر اسمه، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "ما دام التهديد العدائي من الولايات المتحدة والقوات التابعة لها قائمًا، فإن الأسلحة النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هي وسيلة للدفاع عن السلام والسيادة ووسيلة للدفاع المشروع عن النفس بموجب دستور الدولة"، متعهدًا بمواصلة تعزيز قوة بيونجيانج النووية.



وكان الاجتماع بين وزراء الخارجية الثلاثة هو الأول منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عقد قممًا غير مسبوقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال ولايته الأولى وأشاد بعلاقتهما الشخصية.